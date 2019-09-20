РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 сен. Волонтеры антитеррористического движения «Московский областной волонтерский патруль» провели профилактическую беседу для школьников Котельников, сообщается на официальной странице администрации городского округа Котельники в соцсети «ВКонтакте».

В пятницу впервые на территории округа в рамках региональной антитеррористической кампании прошла широкомасштабная акция – Единый день обучающих семинаров.

«В ней приняли участие ученики 6-9 классов из всех школ города – порядка 500 человек. Волонтеры антинаркотического движения «Московский областной Волонтерский патруль» посетили каждую школу города и провели доверительно- познавательную беседу, направленную на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни», – говорится в сообщении.