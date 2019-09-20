Большой карьер с песчаными пляжами, дюнами и инстаграмным видом находится в подмосковном Дзержинском. Природный уголок одним напоминает Гранд-Каньон, другим — песчаные дюны Египта, а вода цвета неба похожа на швейцарские озера. Он состоит из двух больших карьеров и одного малого и пользуется популярностью: сюда приезжают для отдыха, прогулок и фотосессий.

Песок для хрусталя

Местные говорят, что песок образовался во времена юрского периода на месте, где были воды доисторического океана Тетис. В советское время здесь добывали кварцевый песок для Люберецкого горно-обогатительного комбината, но из-за интенсивных раскопок были вскрыты грунтовые воды — и карьеры затопило. Они превратились в маленькие озера с небесно-голубой водой. Когда-то это было одно крупнейших в России месторождений кварцевых песков, которые использовали производители хрусталя, химической и аптекарской посуды, зеркального и даже оконного стекла.

Если приехать в будни, то можно увидеть добычу песка и сегодня. Конечно, его добывают в небольшом масштабе. В выходные на фоне самосвалов девушки устраивают фотосессии.

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Дзержинский Гранд-Каньон

Сегодня берега карьера заросли деревьями, а часть участка представляет собой отвесные скалы из затвердевшего песчаника, которые выглядят «инстаграмно». Местные называют их «Дзержинским Гранд-Каньоном», а кто-то считает эти пейзажи и вовсе «марсианскими».

Этот вид как будто создан для любителей Instagram и фотографов, которые снимают дизайнерские лукбуки. Во время нашего посещения здесь проходили несколько фотосъемок и один девичник.

Впрочем, отдыхающие советуют в погоне за красивым снимком не подходить слишком близко к отвесным скалам. Есть опасность не только сорваться, но и обсыпаться песком, который застилает глаза при малейшем ветре.

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На ледянке по песку

Если летом здесь толпы загорающих, то осенью сюда можно приехать на пикник, погулять с собакой или просто затем, чтобы походить босиком по белоснежному песку. Дети будут рады песчаной горке не меньше взрослых — местная малышня приспособилась кататься с нее на ледянках.

Чтобы увидеть дюну во всей красе, советуем дождаться заката, когда лучи уходящего солнца прорисовывают песочный рельеф.

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