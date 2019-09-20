РИАМО - 20 сен. С 21 сентября движение на западе Москвы ограничат из-за закрытия Филевской линии метро для приоритетного проезда компенсационных маршрутов, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«21 и 22 сентября 2019 года будет закрыт участок Филевской линии метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская». В связи с этим в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд городского транспорта. Ограничения движения будут действовать до 23 сентября 2019 года», – отмечается в сообщении.

Вся информация размещена на Едином транспортном портале, а также передана в Яндекс.Карты и другие навигационные системы.

Обособленную полосу для компенсационных маршрутов организуют на участке улицы Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.

Для приоритетного движения городского транспорта будет введен запрет на остановку-стоянку на следующих улицах:

Украинский бульвар (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко);

участок улицы Барклая (от улицы Большая Филевская до улицы Сеславинская);

набережная Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар);

разворотная площадка в районе дома 2 корпуса 1 по улице Новозаводская.

Съезд на площади Киевского вокзала будет запрещен, а с улицы Большая Дорогомиловская нельзя будет повернуть на набережные Тараса Шевченко и Бережковскую. Проехать на набережные можно будет по Кутузовскому проспекту или через разворот на Смоленской набережной.

По выделенным для общественного транспорта полосам нельзя будет ездить автомобилям такси.

«Просим водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, не оставлять автомобили под запрещающими знаками, выбирать маршруты объезда, пользоваться, по возможности, городским транспортом», – резюмируется в сообщении.