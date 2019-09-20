РИАМО – 20 сен. В Подмосковье завершился дополнительный период сдачи выпускных экзаменов для учащихся 9 и 11 классов, результаты последних тестирований станут известны не позднее 3 октября, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Московской области завершился дополнительный период сдачи ЕГЭ. Экзамен по русскому языку и математике базового уровня в резервный день дополнительного периода написали 52 выпускника, для их проведения было задействовано три пункта: в Красногорске, Мытищах и Подольске», – отметила Забралова.

Она напомнила, что дополнительный период организован для выпускников школ, не сдавших экзамены по обязательным учебным предметам или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получивших повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервные сроки основного периода.

«Для наблюдения за ходом проведения экзаменов министерством образования были аккредитованы пять общественных наблюдателей. Результаты экзамена будут известны не позднее 3 октября. Для ребят это последняя возможность в этом году получить аттестат и продолжить обучение. Желаю всем положительных результатов», – заключила Забралова.