РИАМО - 20 сен. Столичный аэропорт Внуково опроверг информацию о задержках на досмотре, максимальное время ожидания составляет 10 минут, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы аэропорта.

Ранее Telegram-канал «Подъем» сообщил, что, по словам его подписчиков, в аэропорту собралась огромная очередь на входе, людям приходится ждать около 40 минут.

«На эстакаде работает один вход в зону досмотра, в котором установлено четыре комплекса досмотровой аппаратуры. Скопление людей возможно исключительно в случаях одновременного вылета рейсов с большим количеством пассажиров. Очереди на досмотр занимают не более 10 минут», - сказал собеседник агентства.