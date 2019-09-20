РИАМО - 20 сен. Жителя Москвы во время драки ударили камнем по голове, он получил переломы костей лицевого скелета и ушиб головного мозга, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Преступление было совершено 18 сентября около 22:50. Двое мужчин подрались на улице Ясеневой.

«Один из мужчин, неработающий, 1986 года рождения, нанес телесные повреждения своему оппоненту 1986 года рождения, неработающему. Пострадавший госпитализирован», — сказал собеседник агентства.

У пострадавшего множественные переломы костей лицевого скелета и основания передней черепной ямки, ушиб головного мозга средней степени, субарахноидальное кровоизлияние мозга, множественные ушибы и ссадины мягких тканей лица и головы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья». Подозреваемый задержан и находится под подпиской о невыезде.