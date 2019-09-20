РИАМО - 20 сен. На Центральной улице поселка Курилово в Троицком административном округе столицы завершили реконструкцию очистных канализационных сооружений, уже выдано разрешение на их ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на инженерных объектах. К проверкам очистных сооружений в поселке Курилово привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Олег Антосенко.

В поселке Курилово специалисты возвели канализационную насосную станцию (КНС), производственный корпус, блок емкостных сооружений и станцию вакуумирования. Кроме того, здесь оборудовали резервуар-аккумулятор дождевых стоков и дизельная электрическая станция (ДЭС).

Реконструкция позволит обеспечить надежность системы канализационных сооружений в поселке.