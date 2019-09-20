РИАМО - 20 сен. На 23-м километре Киевском шоссе произошло столкновение трех автомобилей, в результате происшествия перекрыта она из четырех полос движения, сообщил РИАМО представитель пресс-службы УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«На 23-м километре Киевского шоссе столкновение трех единиц. Есть некоторое затруднение движения. Перекрыта одна из четырех полос», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас проверяется информация о пострадавших в аварии.