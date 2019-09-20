РИАМО - 20 сен. Московские полицейские задержали двух ранее судимых в возрасте 33 и 29 лет, подозреваемых в угоне грузового автомобиля КамАЗ, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию обратились представители организации, которой принадлежала машина, и сообщили об угоне. Стоимость грузовика оценили в порядка 4,5 миллионов рублей.

«Установлено, что злоумышленники c помощью подручных средств завели автомобиль, припаркованный на неохраняемой территории на Коровинском шоссе, после чего скрылись», - говорится в сообщении.

На данный момент подозреваемые арестованы, а машина передана владельцам. По факту угона возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Расследование уголовного дела продолжается.