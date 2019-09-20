РИАМО - 20 сен. Для пенсионеров в Московской области организуют автобусные экскурсии по достопримечательностям региона, первым такую практику ввел городской округ Химки, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В пятницу Воробьев встретился с пенсионерами, которые отправляются на бесплатную автобусную экскурсию по региону в рамках химкинского проекта «Добробус», запущенного по программе «Активное долголетие». На этой неделе для пожилых организованы экскурсии в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в Истре. Ранее участники проекта посетили Звенигород, Горки Ленинские, Архангельское и Сергиев Посад.

«Мы увидели большой запрос от старшего поколения на туризм. Мы вводим такую практику. Здесь новаторами стали Химки. Глава впервые арендовал на пять дней автобус, ультрасовременный, самый лучший. Запись на такие экскурсии чуть ли не на полгода вперед. Такую практику будем внедрять и в других городах, в основном в приближенных к МКАД», - сказал Воробьев.

Он отметил, что экскурсионная программа для пожилых включает в себя посещение музеев, усадеб и парков.

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