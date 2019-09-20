РИАМО - 20 сен. Новая поликлиника № 5 в подмосковных Химках укомплектована профессионалами и позволяет пройти диспансеризацию за 120 минут, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В пятницу глава региона проверил новую поликлинику № 5 в Химках. Медучреждение открылось в начале сентября, к нему прикреплено 14 тысяч человек. Пропускная способность - 400 человек в день. Глава региона осмотрел блок диспансеризации, детское отделение, а также пообщался с врачами.

«Поликлиника работает несколько недель, мы убедились, что она достаточно хорошо укомплектована врачами. Я благодарен всем врачам, это профессионалы, люди с хорошим образованием, компетенциями. Первичная помощь - всему голова», - сказал Воробьев.

Он отметил, что важным достижением медучреждения является диспансеризация за 120 минут.

«У нас стоит стратегическая задача повышения продолжительности жизни. Этот невозможно без своевременной диспансеризации. Самая уязвимая группа - это мужчины. Мы должны уговорить мужчин, особенно старше 40 лет, регулярно проходить диспансеризацию», - заключил Воробьев.

Для удобства населения в новой поликлинике в Химках создано отделение медицинской профилактики. Все кабинеты отделения расположены в одном холле, чтобы дать возможность удобно и без очередей пройти профилактический осмотр или диспансеризацию.

Всего за 120 минут пациенту будет измерено артериальное давление, собраны анализы крови, сделана ЭКГ. Женщины могут пройти гинекологическое обследование и сделать маммографию. Обследование также включает в себя флюорографию, измерение внутриглазного давления, оценку сердечно-сосудистого риска.

Губернатор также сообщил, что в 2019 году в Химках появятся четыре новые поликлиники. Он отметил, что в городском округе Химки проводят серьезную работу по повышению качества перинатальной помощи.