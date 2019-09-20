РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 сен. Заместитель председателя комиссии по ЖКХ, строительству, транспорту, инфраструктуре и благоустройству военных городков Общественной палаты Подмосковья Лариса Зверева провела в Балашихе лекцию, организованную для всех желающих в рамках проекта «Pro_ЖКХ», сообщается в Instagram-аккаунте управления жилищно-коммунального хозяйства Балашихи.

Проект был запущен в июне 2018 года Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов Подмосковья совместно с министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области для повышения уровня грамотности собственников жилья.

«Заместитель председателя комиссии по ЖКХ, строительству, транспорту, инфраструктуре и благоустройству военных городков Общественной палаты Московской области Лариса Зверева провела лекцию «Pro-ЖКХ» в управляющей компании ООО «Жилкомальтернатива». Слушателям рассказали об изменениях в законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также вручили познавательные брошюры «Все о ЖКХ. Основы жилищно-коммунального хозяйства», – говорится в сообщении.

Обучающие семинары «Pro_ЖКХ» проходят в формате открытого урока и позволяют получить информацию о наиболее передовых формах, технологиях и методах, применяемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства напрямую от руководителей отраслевых министерств и ведомств региона. Принять участие в бесплатных лекциях и пройти обучение может любой человек, желающий разбираться в сфере ЖКХ.