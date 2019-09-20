РИАМО – 20 сен. Неизвестный выкрал портфель Montblanc с рабочими документами, MacBook Air из салона элитной иномарки, припаркованной на Лесной улице в центре столицы, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В отделение полиции по Тверскому району 19 сентября обратился мужчина 1976 года рождения с заявлением о том, что из принадлежащей ему машины BMW, припаркованной напротив дома 6 на улице Лесная неизвестный похитил ценности. Ранее мужчина оставил там свой автомобиль и отправился в кафе неподалеку.

«В салоне машины находился портфель марки Montblanc, стоимостью около 60 тысяч рублей, внутри которого были рабочие документы. Кроме того, на заднем сиденье автомобиля находился ноутбук MacBook Air стоимостью около 120 тысяч рублей», – отметил собеседник агентства.

Он дополнил, что, вернувшись на место парковки, мужчина обнаружил, что заднее правое стекло иномарки разбито, а из салона пропали портфель и ноутбук.

По данному факту проводится проверка, резюмировал представитель пресс-службы.