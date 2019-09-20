РИАМО - 20 сен. В подмосковных поликлиниках вводят норматив, согласно которому все приемы в рамках диспансеризации займут всего два часа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В пятницу Воробьев осмотрел новую поликлинику №5 в Химках. Для удобства пациентов в поликлинике создали отделение медицинской профилактики. Все кабинеты отделения расположены в одном холле, что позволяет комфортно и без очередей пройти профилактический осмотр или диспансеризацию всего за 120 минут.

«Мы стараемся, внедряем этот норматив. На одном этаже расположено. Мы стараемся», - сказал Воробьев.

За два часа пациенту измерят артериальное давление, возьмут анализ крови, сделают ЭКГ. Обследование также включает в себя флюорографию, измерение внутриглазного давления, оценку сердечно-сосудистого риска. Женщины могут пройти гинекологическое обследование и сделать маммографию.