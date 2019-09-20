РИАМО - 20 сен. На фитосанитарном контрольном посту на складе временного хранения ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» была задержана партия горшечных растений герберы, завезенных из Нидерландов, на них нашли опасного вредителя — западный (калифорнийский) цветочный трипс, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений», - отмечается в материале.

Все зараженные растения было решено уничтожить, так как того требует фитосанитарное законодательство Российской Федерации.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.