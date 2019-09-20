РИАМО - 20 сен. Четыре новых поликлиники начнут работать в подмосковных Химках в 2019 году, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В пятницу Воробьев осмотрел новую поликлинику №5 в Химках, к которой прикреплено 14 тысяч человек. Медучреждение открылось в начале сентября. Пропускная способность поликлиники составляет 400 человек в день. Губернатор осмотрел блок диспансеризации и детское отделение, а также пообщался с врачами.

«У нас большая программа по строительству поликлиник. В этом году в Химках мы должны четыре поликлиники сдать. В других городах запрос на первичную помощь огромный. Президент проводил совещание, и все регионы нашей страны должны сделать особые усилия, чтобы и форма и содержание соответствовали самым высоким стандартам», - сказал Воробьев.

По его словам, очень важно, чтобы медучреждения были укомплектованы качественным оборудованием и высококвалифицированными кадрами.

«Конечно, без участия муниципалитета, региональной программы предоставления жилья, стимулирующих выплат достаточно сложно найти хороших специалистов», - добавил Воробьев.

Он также отметил, что в городском округе Химки проводят серьезную работу по повышению качества перинатальной помощи.

«Мы боремся за то, чтобы к нам приезжали рожать. Химки здесь сделали большой прорыв, раньше 50% женщин уезжали в Москву, сейчас этот процент снизился до 14. Надо сказать спасибо врачам. Это благодаря их вниманию женщины остаются здесь», - заключил Воробьев.