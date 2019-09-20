РИАМО – 20 сен. Сотрудники полиции на юго-востоке столицы задержали подозреваемого в хищении рыбной продукции на сумму более 2 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Нижегородский задержали 26-летнего приезжего по подозрению в хищении рыбной продукции со склада», – сказала заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по городу Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.

Она пояснила, что в дежурную часть территориального отдела полиции обратился представитель одной из организаций. По словам заявителя, неизвестный проник в склад на Новохохловской улице и похитил оттуда более 2 тонн рыбной продукции, принадлежащей компании. Общий материальный ущерб составил около 2 миллионов 480 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска недалеко от места происшествия задержали подозреваемого.

«Было установлено, что злоумышленник, заранее подобрав ключ, проник в помещение склада и похитил оттуда рыбную продукцию. После чего на арендованной машине перевез груз в заранее подготовленное помещение, где планировал хранить его до реализации», – уточняется на сайте.

В настоящее время похищенный товар изъят и возвращен владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего и на установление и задержание возможных соучастников противоправного деяния.