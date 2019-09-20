РИАМО – 20 сен. В Химках начали проверку по сведениям СМИ о воспрепятствовании проезду машины скорой помощи, в которой находился ребенок, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о воспрепятствовании проезду машины скорой помощи.

«Из опубликованного в Сети видео следует, что водитель иномарки, двигаясь по Ленинградскому шоссе, не уступил дорогу машине скорой помощи, двигающейся с включенным специальным звуковым сигналом в том же направлении», – отмечается в сообщении.

По данным СМИ, в карете скорой помощи находился ребенок нуждающейся в госпитализации.

В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.