РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 сен. Сотрудники Госавтоинспекции подмосковных Люберец с 20 по 26 сентября будут проверять законность осуществления перевозок пассажиров в общественном транспорте, говорится в сообщении БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В целях стабилизации аварийности на пассажирском автомобильном транспорте, предупреждения и пресечения нарушений правил дорожного движения (ПДД), требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров отделом ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» с 20 по 26 сентября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

«При проведении мероприятия особое внимание будет уделяться законности осуществления перевозок пассажиров, на наличие у водителей документов, необходимых для участия в дорожном движении, на организацию предрейсового медицинского осмотра водителей и проверки технического состояния автобусов, наличие и исправность тахографов, соблюдение режима труда и отдыха водителей, прохождение технического осмотра, выполнение обязанностей по страхованию гражданской ответственности владельцев автобусов», – говорится в сообщении.

Нарушители правил дорожного движения будут привлекаться к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что безопасность пассажиров общественного транспорта зависит не только от перевозчиков, но и от самих пассажиров. Иногда получаются ситуации, когда люди, в основном пожилые, при входе в автобус, ожидая оплаты билета у кассира, забывают держаться за поручни. В результате движения или торможения автобуса они могут упасть и получить травмы. При движении на маршрутных транспортных средствах, рекомендуем всем пассажирам держаться за поручни и находиться при движении на местах, предназначенных для пассажиров.