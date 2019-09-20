РИАМО - 20 сен. Число мусульман, проживающих в Москве, в настоящее время составляет до 4 миллионов человек, сообщил председатель президиума Духовного управления мусульман России, глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

«В 1997 году мэр Москвы говорил, что в столице проживает 800 тысяч мусульман. Сегодня я слышу от руководства столицы, что 3-4 миллиона жителей города — как постоянных, так и временных — исповедуют ислам», - сказал Гайнутдин в интервью газете «Известия», опубликованном в пятницу.

Гайнутдин пояснил, что росту мусульманского населения способствует как рождаемость в России, так и приток в страну трудовых мигрантов из Центральной и Средней Азии.

«Приезжает неженатая молодежь, хочет здесь остаться: работать, создавать семьи. Дети бывших трудовых мигрантов поступают в российские школы, получают высшее образование, показывают блестящие успехи. Они уже российские граждане, и их число с каждым годом увеличивается», - отметил Гайнутдин.

По его словам, сегодня в России чуть более 8 тысяч вновь построенных или возвращенных мечетей. Нехватка мечетей на всю страну составляет как минимум 50-60 штук.

«Это не так много, если вспомнить о программе строительства 200 (православных – ред.) храмовых комплексов в Москве. Юрий Лужков когда-то решил, что в Москве должно быть 11 мечетей — по одной в каждом административном округе. Сегодня, к сожалению, мы не получили разрешение на строительство в районе Строгино. А это север столицы, где нет мечетей», - сказал Гайнутдин.

Он отметил, что мечети нужны в Люблине, Марьине, где находится Московский исламский институт. В районе Измайлово традиционно живет много татар, но мечети там также нет, равно как и в Гольянове, Новогирееве, Новокосине и других районах Москвы.

«В Бутове из-за отсутствия мечети наши общины во время праздничных богослужений собирают по 50 тысяч человек прямо на улице. Вопрос острый», - заключил Гайнутдин.