20 сентября стартовали продажи новинок от Apple — iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. Прошлогоднего ажиотажа и очередей из сотен москвичей не предвиделось, однако у магазинов Re:Store все-таки дежурили горожане. Не остановили их даже ветер и холод. Корреспондент РИАМО подежурила в очереди за эксклюзивным гаджетом и узнала, кто и зачем стоит за модной новинкой.

Влад, 12 лет, школьник:

«С гордостью могу сказать, что я в очереди №1! Я записался еще 18 сентября, потом переночевал дома и примчался обратно, чтобы выгодно продать свое место. Хоть людей пока нет, они могут нагрянуть в любую минуту, поэтому покидать пост нельзя.

В идеале мне хотелось бы выручить 30 тысяч. У нашей семьи финансовые трудности, поэтому все деньги я отдам маме с папой, а ради них отстоять ночь в очереди не сложно. Мешает лишь то, что я приболел и кашляю. Спасает теплый шарф и кофе в круглосуточной кафешке. Также мы подружились с другими ребятами из очереди, поэтому прикрываем друг друга во время отлучек. Некоторые не выдерживают холода и уезжают на несколько часов домой, чтобы одеться потеплее.

Надеюсь, ближе к утру хлынет поток: еще нет и полуночи, а уже записалось 14 человек. Как бы то ни было, терять мне нечего, поэтому надеюсь на удачу».

Реселлер Apple рассказал, почему за новыми iPhone в Москве не выстроились очереди>>

Виктор, 29 лет, повар:

«Я хотел этот айфон с момента, как узнал о его существовании. В нем идеально все: улучшенный процессор, сразу три камеры и новый зеленый цвет. Друзья часто шутили, что я рекламирую его как продавец в магазине сотовой связи, но качество есть качество.

Конечно, ради такой цели можно и померзнуть, тем более людей нет и драться не с кем. Стоять планирую до победных 8 утра. С одной стороны, желание первым подержать в руках заветную упаковку связано с тем, что я довольно нетерпеливый парень. С другой, не буду лукавить, не хочу отставать от своей девушки, которая купила прошлую модель, когда у меня не хватило денег. На этот раз я подготовился заранее и взял микрозайм на покупку «игрушки» с памятью 64 GB за 90 тысяч рублей. Пока не знаю, чем буду платить, но это меня не особо беспокоит».

Продажи новых iPhone превзошли прошлогодние в три раза в России >>

Федор, 19 лет, студент:

«Я занял шестое место в очереди, которое мечтаю продать. Хотелось бы сказать, что моя цель — сказочное обогащение, но я реалист и рассматриваю происходящее как незабываемый опыт. Все читали про ночевки в очередях за айфонами, брендами в «черную пятницу», вот и мне захотелось узнать, каково это.

Плюс в том, что очередь похожа на лотерею. Можно уйти с пустыми руками, а можно выручить денег и даже купить айфон. Люди записываются в самом магазине, ну а я составил свой собственный список на бумаге. Многие подходят ко мне и просят отметиться, чтобы спокойно ехать домой и спать, я же отслеживаю поток.

О том, что ажиотажа в этом году не будет, предупреждали некоторые блогеры, да и одногруппники уговаривали не ходить. Что сказать, не попробуешь — не узнаешь!»

Продажи новых iPhone стартовали в Москве без ажиотажа>>

Николай, 21 год, предприниматель:

«Я занимаюсь перепродажей яблочной техники с 16 лет и хорошо знаю рынок. В прошлом году был ажиотаж, сотни людей толпились у входа. Сейчас тут ловить нечего, а все потому что Россия, наконец, попала в первую волну продаж. Я хотел продать место в очереди — даже машину припарковал неподалеку, чтобы греться, и «заправился» горячительным. И хоть попал в первую десятку — мое место уже никому не нужно. До этого четыре дня проверял другие магазины города — везде глухо. Ведь на этот раз новинку раскидали по куче магазинов.

Вообще 70 процентов продают места и покупают телефон на перепродажу, но есть и «рабы яблока». Я считаю, что фанатичное желание купить телефон первым, чтобы похвастаться на работе, — откровенный идиотизм».

Александр, 20 лет, предприниматель:

«Мы с товарищем накопили денег с зарплаты на покупку одного телефона для перепродажи. Соответственно, доход пополам, как и ответственность. Дежурим мы, сменяя друг друга, отогреваемся в машине и пьем теплый чай.

Не думаю, что смогу простоять до утра — в этом году просто нет смысла. Многие приходят и, оценивая ситуацию, идут домой. Ну а если заветный телефон таки попадет к нам в руки, мы готовы на торги с потенциальными покупателями».

Николай, 24 года, курьер:

«Я стою здесь из корыстного интереса. Как-никак, десятый в списке — юбилейное место, вдруг повезет? Продам место — толкну тысяч за 50 рублей. Мне не понять людей, которым кровь из носа нужен телефон в первые секунды продаж, но на них можно заработать. Лишние же деньги никому не мешают. Думаю, проблема в самом обществе потребления — людям нравится гнаться за эксклюзивом.

Не уверен, что продержусь до утра — все зависит от температуры, ведь холод адский. Может быть, мы все здесь замерзнем и нам поставят памятник. Из-за своей работой я довольно выносливый парень, ведь регулярно бегаю «кроссы» по жаре и холоду, доставляя посылки. Раздражают только прохожие, которые подходят посмотреть на «дурачков», что стоят за айфонами».

Никита, 25 лет, актер:

«В отличие от многих здесь, у меня на примете уже есть люди, интересующиеся местами, мы с ними на связи. Я дал объявление еще вчера на «Юле» и «Авито», а спустя полчаса мне написал мужчина, который хочет удивить жену и подарить ей айфон в первые же часы продаж. Пока он готов заплатить 15 000 рублей. Если получу большие деньги — оплачу поездку с девушкой в Испанию. Мне довелось общаться с людьми, которые были тут в прошлые годы и следили за обстановкой: к утру очередь всегда увеличивается. А о том, что предзаказы новой модели в три раза превзошли ожидания, и говорить не стоит.

Чем занять себя до утра, я найду. Например, поболтаю по телефону с друзьями, посмотрю смешные видео или почитаю книгу, которая ждет своего часа. Все веселее, чем стоять столбом и смотреть на аптеку напротив. Сам же я ни разу не фанат Apple и могу обойтись техникой других фирм».

Алан, 24 года, экспедитор:

«Я хочу купить самый лучший айфон за 130 000 рублей и перепродать. Скоро друг скинет мне деньги, которые я у него занял. Если покупатель не найдется в первые сутки, то все будет впустую. Тогда перепродам по себестоимости и отдам долг. Для меня это скорее эксперимент.

Бежит за новыми айфонами в основном «мишура», которая хочет «кинуть понт» и останавливается у очередей на «бэхах». Ради них, по сути, тут все и стоят. Получается своеобразная пищевая цепочка. Лично мне этот телефон вообще без надобности».