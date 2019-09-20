РИАМО - 20 сен. В 2019 году в Подмосковье в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» благоустраиваются шесть военных городков — поселок Калининец, Наро-Фоминск, микрорайон Ногинск-5 в Электростали, Софрино-1, поселок Химик в Можайском округе, микрорайон Чкаловский в Щелкове, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Задачами благоустройства территорий является создание пешеходно-тропиночной сети, организация парковочных мест, организация мест отдыха, наполненных малыми архитектурными формами, для различных групп населения; функциональное освещение дорожек и проезжей части, увеличение количества зеленых насаждений», — говорится в сообщении.

В поселке Калининец в Наро-Фоминском городском округе появилась появилась пешеходная зона, детская площадка, покрытие из асфальтобетона и плитки, газон, остановка общественного транспорта, стол для настольной игры в теннис, качели, скамейки, урны, озеленение, освещение. На благоустройство потратили 52,6 миллиона рублей.

В Наро-Фоминске благоустройство провели на улицах Шибанкова и Пешехонова вблизи Храма Новомученников и исповедников Церкви Русской. Проект благоустройства предусматривает установку детской площадки, покрытие из асфальта и плитки, скамейки, урны, детское игровое оборудование, освещение, озеленение. На работы потратили 52,6 миллиона рублей.

Завершено благоустройство общественного пространства в микрорайоне Ногинск-5 в городском округе Электросталь. Приведена в порядок территория автобусной остановки, устроены плиточные тротуары, благоустроена территория возле часовни Архангела Михаила с мощением и размещением парковых скамеек, аллея возле ДК «Всеволодово», появилось наружное освещение. Бюджет — 52,6 миллиона рублей.

В микрорайоне Софрино-1 в Пушкинском городском округе благоустроят две зоны отдыха, в первой появятся цветники, скамейки, урны, освещение, площадка отдыха, во второй — площадки для детей, прогулочная зона. Бюджет — 55,5 миллионов рублей.

В рамках благоустройства территории поселка Химик будет обустроен тротуар, парковки, появятся зона для воркаута, пешеходные дорожки, цветники, будет установлено уличное освещение, а также планируется установить детскую площадку. Бюджет 35,5 миллионов рублей.

В Щелкове привели в порядок улицу Гагарина в микрорайоне Чкаловский. Здесь заменено мощение, установлены ограждения, заменены опоры освещения, установлены современные малые архитектурные формы. Также благоустроена территория вокруг памятника самолету.