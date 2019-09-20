РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 сен. В парке имени Виктора Талалихина в Подольске 21 сентября пройдет бесплатный мастер-класс по современным танцам для всех желающих, сообщается в группе «3D MoTiON ★ DANCE ★ Студия танцев Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В эту субботу, 21 сентября, в парке имени Талалихина состоится бесплатный танцевальный мастер-класс по современным танцам на открытом воздухе. Приглашаются все желающие потанцевать, весело и спортивно провести время. Начало в 16:30», – говорится в сообщении.

Также в этот день, в 12:00 в парке на танцевальной веранде начнется шоу-программа детского телевидения «Страна звезд» с выступлением участников проекта «Голос. Дети», вокалистов «Арт-экспресс», танцевального ансамбля «Сюрприз», артистов московских театров, тележурнала «Ералаш», мюзикла «Братцы». Продолжит марафон на танцевальной веранде праздничная программа «Я горжусь Подольском» группы компаний «Про людей» и INV Models».

В программе – концерт, познавательный квест, мастер-классы досуговых и образовательных центров Подольска. Рок-концерт Rock is life с участием популярных российских рок-групп будет проходить в течение 7 часов – с 14:00 до 21:00 – в Зеленом театре парка.

В 17:30 пройдет общий сбор в живую фигуру «Подольск – 238!», которую будут снимать с высоты птичьего полета с помощью квадрокоптера.