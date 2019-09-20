РИАМО - 20 сен. Военный суд Московского гарнизона отправил в колонию-поселение старшего техника Академии ФСБ России Артура Хайруллина, мужчина разбирал и продавал компьютеры вуза, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

В апреле 2016 года учебное заведение получило несколько новых помещений, в которых должен был разместиться факультет иностранных языков. Подрядчик установил в них в том числе новые компьютеры, более 500 системных блоков. Организовать переезд сразу не получилось, и чтобы ничего не пропало, в корпусе провели инвентаризацию, поставили охрану. За пропускной режим отвечал Хайруллин.

«Принять у строителей аудитории и кабинеты и поставить их на баланс академии удалось только к осени 2018 года, но торжественный запуск учебного процесса на факультете иностранных языков вновь сорвался. Как пояснил суду заместитель начальника факультета, 15 октября старший прапорщик Хайруллин пришел к нему в кабинет и сообщил, что не сумел сохранить вверенное ему имущество», – отмечается в статье.

Почти все компьютеры были разобраны, они лишились процессоров и модулей памяти. Относительно целыми были всего 20 системных блоков, но на них штатные процессоры были заменены устройствами без маркировки.

Хайруллин оформил явку с повинной и рассказал, что разбирал компьютеры, сначала рассчитывая заменить украденные детали, когда появятся деньги. Прапорщик зарегистрировался в букмекерской конторе и делал ставки, но «сорвать куш» ему так и не удалось.

Назначенная следствием экспертиза установила, что прапорщик снял и продал всего 430 процессоров Intel стоимостью 14–15 тысяч рублей. каждый и 505 модулей оперативной памяти стоимостью 1,5–2,5 тысячи рублей. Общий ущерб, как заключили в суде, составил 7,273 миллиона рублей.

Суд принял во внимание тот факт, что прапорщик раскаялся и оформил явку с повинной. Он получил четыре года колонии-поселения.