РИАМО – 20 сен. Министерство обороны РФ разработало новые правила набора на срочную воинскую службу, согласно которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих, пишет в пятницу газета «Известия».

Таким образом оборонное ведомство, с одной стороны, прикроет основной способ уклонения от службы в армии, а с другой — даст шанс поступить в военный вуз тем, кто не мог этого сделать из-за проблем с регистрацией.

«Военкомы возьмут на учет всех молодых людей в зоне своей ответственности. В том числе тех, чье проживание на территории комиссариата не зафиксировано в паспорте. Такие поправки в положение о воинском учете разработали в Минобороны. <…> Ожидается, что они вступят в силу в конце нынешнего года, сообщили три источника в военном ведомстве», - говорится в статье.

В действующей редакции положения есть формулировка: персональный воинский учет граждан ведется «по месту их жительства или месту пребывания (на срок более трех месяцев)». Это означает, что к военкомату приписываются только те, у кого есть постоянная или временная регистрация в данном районе. Нововведение уточняет: «в том числе не подтвержденным регистрацией по месту жительства или месту пребывания».

Военкомы намерены выявлять «фактически проживающих» на территории молодых людей, собирая информацию от учебных заведений и предприятий. Ставить на учет призывников станут «по месту, указываемому гражданами в заявлении в качестве места их пребывания (учебы)».

Издание поясняет, что сейчас большинство призывников, которые переезжают в другой город на учебу или работу, не могут по различным причинам получить регистрацию. Отсюда следует, что их не имеют права поставить на учет в местном военкомате.

Принятие постановления, во-первых, обеспечит права молодых людей, а во-вторых, повысит качество и достоверность воинского учета.

Правила, связанные с регистрацией, активно использовали молодые люди, желающие избежать военной службы, — они просто меняли место жительства, никого не ставя об этом в известность. В результате повестки, регулярно рассылаемые военкоматом, не находили адресата. А комиссариат в районе, где призывник фактически проживал, им не интересовался.

Новые правила постановки на учет решат еще одну проблему. Сейчас молодые люди, в силу разных обстоятельств не имеющие регистрации, не могут поступить в военное училище или устроиться на службу по контракту. Теперь это ограничение будет снято.