РИАМО - 20 сен. Сети «Правда кофе» и Cofix планируют открывать кофейни в формате фудтраков, так компании будут противостоять агрессивной конкуренции в сегменте кофе навынос и уходить от высоких ставок на аренду торговых площадей, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

«В «Правда кофе» к летнему сезону 2020 года, в том числе с помощью франчайзи, рассчитывают закупить около 17 фургонов, которые будут работать в городских парках и на территории бизнес-центров. Cofix пока планирует провести эксперимент с пятью мобильными кофейнями, после чего также рассчитывает развивать направление по франшизе», - говорится в статье.

При этом эксперты считают, что помешать развитию формата фудтраков может отсутствие законодательного регулирования для мобильной торговли. Фудтраки сегодня попадают под действие закона «О нестационарной торговле», предполагающего торговлю только в специально обозначенных местах.

Согласно действующему законодательству, владелец фудтрака должен арендовать конкретный участок и работать только на нем. В декабре прошлого года Минпромторг внес в Госдуму законопроект, в котором вводилось понятие торгового объекта на колесах, однако документ так и не был принят.