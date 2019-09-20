РИАМО – 20 сен. В Москве в «ОКБ Сухого» состоялось торжественное мероприятие, посвященное установке на постамент серийного самолета Су‑33, корабельный истребитель пополнил экспозицию натурных образцов самолетов, разработанных «ОКБ Сухого» в разные годы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Мероприятие приурочено к юбилейным торжествам, посвященным 80-летию со дня образования «ОКБ Сухого» (сегодня входит в ПАО «ОАК»).

«В открытии приняли участие создатели самолета, ветераны, руководство и летчики-испытатели «ОКБ Сухого», а также герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Пугачев, который первым в истории отечественной авиации и Военно-морского флота 1 ноября 1989 года посадил истребитель Су-33 на палубу авианесущего крейсера», – отмечается в материале.

Самолет Су-33 – одноместный корабельный истребитель трамплинного взлета и аэрофинишерной посадки, со складыванием крыла и горизонтального оперения (для ангарного хранения). Он оборудован системой дозаправки и передачи топлива в полете.

Су-33 предназначен для обороны кораблей ВМФ от средств воздушного нападения противника. Самолет Су-33 создан на базе Су‑27.

«За все время работы специалистами московского «ОКБ Сухого» разработано около сотни типов самолетов, установлено 50 мировых рекордов, собрано свыше 10 тысяч серийных экземпляров истребителей. Монумент истребителя Су‑33 займет достойное место в экспозиции моделей легендарных самолетов, созданных конструкторами столичного бюро имени Павла Осиповича Сухого», – подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

В свою очередь директор «ОКБ Сухого» Михаил Стрелец добавил, что Су-33 является хорошим примером того уровня разработок, которым занимается «ОКБ Сухого».

«Всегда в традициях «ОКБ Сухого», инженерной школы проектирования слова «первый» и «впервые» были синонимами, и я хочу сегодня поблагодарить большой многотысячный коллектив ОКБ, который создал этот самолет», – резюмировал он.