РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 сен. В поселках Кузнечики и Дубровицы подмосковного Подольска 21 сентября высадят 100 кустарников и 30 деревьев в ходе акции «Наш лес. Посади свое дерево», сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» администрации округа Валерий Боярко.

«Приглашаем жителей принять участие в экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево», которую проведут в поселке Кузнечики в парке Победы и поселке Дубровицы на центральной аллее. Запланировано высадить 100 кустарников и 30 деревьев», – написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, это уникальная возможность внести личный вклад в улучшение экологии Подольска. Начало акции в поселке Дубровицы – 10:00, поселке Кузнечики – 11:00.