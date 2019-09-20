РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 сен. В подмосковном Подольске на первом фестивале детских писателей и поэтов Подмосковья «Край мой любимый» провели для детей интерактивную познавательную программу по краеведению, игровые программы и книжные выставки, сообщается в группе «Библиотеки города Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Первый фестиваль детских писателей и поэтов Подмосковья «Край мой любимый» прошел в ДК «Октябрь» в Подольске 19 сентября. Участниками фестиваля стали житель горокруга писатель Сергей Грачев, московская сказочница Лариса Ларина, поэтесса из Ступино Наталья Мягкова.

«В фойе ДК «Октябрь» учеников подольских школ встречала интерактивная познавательная программа, посвященная 90-летнему юбилею Московской области и 238-летию Подольска. Библиотекари Подольска приготовили для юных читателей интересные книжные выставки, игровые программы и фотозону», – говорится в сообщении.

Яркие впечатления, новые знания, общение с писателями надолго останутся в памяти у детей.