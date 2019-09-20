РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 сен. В поселке Железнодорожный Подольска в пятницу состоится встреча жителей с представителями регионального оператора «МСК-НТ» по вопросу вывоза мусора, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«20 сентября в 14:00 представители регионального оператора ООО «МСК НТ» проведут прием населения в территориальном отделе «Лаговский» по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами», – говорится в сообщении.

Встреча пройдет в здании Территориального отдела «Лаговский» по адресу: поселок Железнодорожный, улица Большая Серпуховская, дом №214В, первый этаж, актовый зал.