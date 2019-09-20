РИАМО – 20 сен. Сотрудница одной из столичных турфирм обманула клиентку, продав последней через WhatsApp недействительную путевку в Грецию, сумма ущерба превысила 110 тысяч рублей, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в отделение полиции по Таганскому району поступило сообщение от гражданки 1976 года рождения. Женщина рассказала оперативникам, что в июле этого года она приобрела тур в Грецию.

«В этом ей помогла знакомая сотрудница одной из московских турфирм. Женщина неоднократно брала через нее путевки, общаясь при этом посредством мессенджера (WhatsApp). Однако 23 августа в момент вылета выяснилось, что данная путевка оказалась не действительной», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что стоимость путевки составила 111984 рубля.

По данному факту проводится проверка.