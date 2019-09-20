РИАМО - 20 сен. В городском округе Долгопрудный прошел рейд по выявлению нарушений в работе такси, в ходе рейда выявлено пять водителей, которые работали нелегально, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях на общую сумму более 250 тысяч рублей. Все пять автомобилей были изъяты и помещены на специализированную стоянку», - сообщила начальник управления регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) Минтранса области Елена Чаркина.

С начала 2019 года в Долгопрудном было выявлено свыше 340 нарушений в работе такси, порядка 20 нелегальных водителей.

УРАТК проводит совместные с сотрудниками ГИБДД мероприятия по выявлению и пресечению административных правонарушений в сфере таксомоторных перевозок, в том числе по выявлению нелегальных такси. Всего на территории Московской области за 8 месяцев этого года было выявлено свыше 420 водителей, которые работали без разрешений на перевозку пассажиров и багажа.

Пассажиров предупреждают, что использование услуг нелегальных такси небезопасно, поскольку водители не проходят регулярного предрейсового медицинского освидетельствования, не соблюдают необходимые требования о проведении технического осмотра транспортных средств, зачастую имеют минимальный водительский стаж. Пассажиры нелегальных перевозчиков не застрахованы на случай аварии.

Всего в Московской области работают более 84 тысяч автомобилей такси по выданным разрешениям. Минтранс Подмосковья призывает жителей пользоваться только легальным такси, на автомобилях которых есть необходимая атрибутика, в том числе шашечный пояс на борту и световой фонарь.

О такси, не соблюдающих правила перевозки, можно сообщать на портал «Добродел» в разделе «Общественный транспорт» – «Нарушения в сфере таксомоторных перевозок».