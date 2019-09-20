РИАМО - 20 сен. Возможность сделать предзаказ на новые модели iPhone позволила избежать очередей в день открытия продаж новинки в Москве, сообщила РИАМО в пятницу руководитель пресс-службы re:Store Людмила Семушина.

Утром в пятницу в Москве стартовали официальные продажи новых моделей iPhone. Покупатели могут приобрести iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Cамый бюджетный вариант стоит 59990 рублей, Pro – 89990, Pro Max – 99900 рублей. Старт продаж обошелся без гигантских очередей у магазинов re:Store.

«Мы немножко поменяли нашу систему выдачи телефонов, которая у нас была. Начиная с 18 числа мы объявили предзаказ со 100%-ной предоплатой. <...> Мы сделали все возможное, чтобы не было очередей, чтобы наши клиенты смогли получить свои телефоны как можно удобнее и быстрее, в самой комфортной для них обстановке», - сказала Семушина.

Ранее она сообщила РИАМО, что предзаказанные iPhone можно забрать в любом удобном магазине re:Store или получить с помощью курьерской доставки. При этом продажи iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max в России превзошли показатели прошлогодних моделей в три раза.

Главным отличием 11-й серии iPhone стали улучшенные камеры. Нижняя модель получила двухобъективную камеру. В линейке Pro камер три: в топовые модели Apple добавила ультраширокоугольный объектив.