РИАМО - 20 сен. Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу индивидуального предпринимателя на действия администрации городского округа Серебряные Пруды и МКУ «Центр торгов городского округа Серебряные Пруды» при проведении электронного аукциона на приобретение квартиры для переселенцев из аварийного жилья, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе», — говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление признало жалобу обоснованной.

Московское областное УФАС России выдало администрации округа и центру торгов обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.