РИАМО - 20 сен. С начала 2019 года десять столичных компаний такси прекратили деятельность из-за нарушений правил перевозки пассажиров, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы Московской административной дорожной инспекции.

«Как правило, водители такси не проходили обязательный медицинский осмотр перед выездом, а автомобили – технический. Запрет на перевозки наложил Арбитражный суд Москвы после того, как МАДИ выявила нарушения. Эта мера помогла обезопасить пассажиров и сократить количество ДТП с участием такси», – сказал собеседник агентства.



Свою деятельность прекратили «Азбука», «Сити Голд», «Совтел», «Виражсистемс», «Ракурс», «Вулкан групп», «Прокат», «Строймакс», «Хеви транс» и «Микс».

МАДИ и ГИБДД каждый день проводят рейды в столице. Особое внимание уделяется улицам, куда чаще всего приезжают такси. Проверки помогают дисциплинировать таксистов, сократить количество аварий, сделать перевозки комфортнее.