РИАМО - 20 сен. Согласованную акцию оппозиции в Москве перенесли с 28 на 29 сентября, сообщается в Twitter-аккаунте Либертарианской партии России.

«Новая дата митинга – 29 сентября, 15:00 (сбор с 14:00). Проспект Сахарова», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что субботний митинг власти столицы согласовали по ошибке, вместо него должен пройти мотофестиваль.

Организаторы собираются провести акцию в поддержку осужденных по «Московскому делу», а также участников «Дела ФБК».

Ожидается, что в митинге примут участие около 20 тысяч человек.