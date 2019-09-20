РИАМО - 20 сен. Популярная певица MARUV, группа Cream Soda и дуэт «Мальбэк» выступили в аванзале станции московской подземки «Курская» в рамках проекта «Музыка в метро», для пассажиров метрополитена артисты исполнили свои самые известные композиции, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичной подземки.

«Концерты прошли на площадке «Музыки в метро» на «Курской», тем самым известные артисты поддержали проект, который успешно развивается уже больше трех лет и не имеет аналогов в стране. Выступление исполнителей увидели более 13 тысяч человек», - сказал собеседник агентства.

«Музыка в метро» – проект, запущенный в 2016 году столичным Дептрансом и Московским метрополитеном при участии Московского продюсерского центра. За три года «Музыка в метро» превратилась в бренд.

«Главный плюс проекта «Музыка в метро» это то, что он делает доступнее качественное живое исполнение для слушателей. Проект постоянно развивается и масштабируется, мы запустили две площадки за пределами метро: одну в павильоне МДЦ на площади Киевского вокзала, вторую – на Даниловском рынке, где выступления будут идти в теплое время года», – сказала заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Он добавила, что проект поддерживают известные российские артисты. Перед пассажирами метро уже выступали Полина Гагарина, Манижа, рэпер Кравц, Арсений Шульгин, Регина Тодоренко и Дмитрий Маликов.

«Музыка в метро» - первый в стране проект подобного рода, получивший столь масштабное развитие: с 2016 года количество участников и концертов на станциях выросло в 50 раз, а число площадок для выступлений - в 11 раз.