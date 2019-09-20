РИАМО - 20 сен. В Звездном городке продолжается благоустройство общественных пространств, в 2020 году в порядок приведут территорию вокруг Леонежского озера, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

В этом году сделан значительный объем работ. Появилась освещенная велопешеходная дорожка, эко-парковка. Предстоит восстановить газоны, у гостиницы «Орбита» установить большую детскую площадку с современной канатной конструкцией, современные лавочки. В направлении Леонихи будет расположена площадка с батутами и рокарием. Также в городе появится лесная тропа из деревянного настила с размещение на ней танцевальной площадки с лавочками, единая велодорожная сеть.

«Звездный городок – один из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Для конкурса была выбрана территория вокруг Леонежского озера – природной зоны притяжения для жителей группы многоквартирных домов, расположенных на отдалении от центральной части городка», – отмечается в сообщении.

Эта территория получит всю необходимую инфраструктуру – дорожки, освещение, малые архитектурные формы, игровые элементы, деревянный пирс, рыбацкие мостики. Проектом предлагается создание специального мостика-дорожки к центру водоема, где на небольшой площадке можно будет наблюдать звездное небо и его отражение в зеркале воды.

От Московской области победителями конкурса стали также Кашира, Серпухов, Верея, Пересвет. Верея и Звездный городок победили в номинации «малые города с населением до 10 тысяч человек». Размер премии для этой номинации – 40 миллионов рублей.