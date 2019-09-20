РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 сен. От Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза Юрия Гагарина стартовал автопробег Москва-Байконур-Москва, в котором от Люберец участвуют четыре человека, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В этом году автопробег посвящен 60-летию Ракетных войск стратегического назначения, основой которых в 1959 году стал космодром Байконур – родина первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты.

«От главы администрации городского округа Люберцы Владимира Ружицкого мы приветствуем участников автопробега. Традиционно он стартует от нашего техникума. Хочется пожелать, чтобы они встретились со своими друзьями в Байконуре. Пусть у них дорога будет легкой», - сказал начальник управления по работе с молодежью администрации Люберец Борис Новиков.

Маршрут автопробега пройдет через города Рязань, Пенза, Самара, Оренбург. По пути следования к ветеранской колонне присоединятся экипажи из других городов России, состоящие из активистов ветеранского движения и членов их семей.

Организаторами акции выступили Межрегиональная общественная организация ветеранов космодрома Байконур при поддержке предприятий корпорации «Роскосмос». Участие в акции примут бывшие военнослужащие Военно-космических сил России.