РИАМО - 20 сен. Московское областное УФАС России включило ООО «Инженерные системы» в реестр недобросовестных поставщиков, поскольку компания не выполнила условия контракта по техобслуживанию узлов учета газа, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Фирма заключила с ГБУ «Мосавтодор» контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию узлов учета газа на объектах производственных комплексов.

«В связи с нарушением ООО «Инженерные системы» условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», — говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении компании подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.