РИАМО – 20 сен. В России в результате «регуляторной гильотины» могут исчезнуть такие профессиональные праздники, как День радио, День железнодорожника и День воздушного флота, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

В России предлагается отменить ряд документов СССР и РСФСР. В их число попали нормативные акты, которыми были введены некоторые профессиональные праздники.

«Так, на предмет отмены рассматриваются постановления Совнаркома СССР от 28 июля 1936 года «О праздновании Дня железнодорожного транспорта Советского Союза», вводящее День железнодорожника, и от 9 июля 1940 года «О праздновании Всесоюзного дня железнодорожника», назначающее его на первое воскресенье августа», – отмечается в статье.

Кроме того, могут упразднить постановления Совета министров СССР от 6 мая 1967 года «О праздновании Дня радио» (7 мая) и Совнаркома от 28 апреля 1933 года «О праздновании Дня воздушного флота СССР», которым был введен первый регулярный российский праздник авиаторов, отмечавшийся до 1980-х годов 18 августа, а потом перенесенный на третье воскресенье месяца.

Хотя отмена данных нормативных актов только рассматривается, россияне уже начали выражать свое беспокойство.

«Во многих отраслях профессиональные праздники – значимые события, их отмечают и официально, и неформально, проводят массовые мероприятия, соревнования, забеги, распродажи», – уточняется в материале.

К примеру, проводить мероприятия в честь Дня железнодорожника является обязанностью ОАО «РЖД», закрепленной в коллективном договоре.

«День железнодорожника – старейший профессиональный праздник в России. Безусловно, мы заинтересованы в его сохранении», – заявили изданию представители компании.

Сотрудники аппарата правительства РФ уточнили, что подготовка проекта постановления с конкретным списком отменяемых с 1 февраля 2020 года правовых актов пройдет в срок до 15 ноября.

Кроме того, к 10 октября профильным ведомствам поручено внести свои предложения об исключении отдельных документов из перечня, а также представить в правительство предложения по дополнению перечня.