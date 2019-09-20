РИАМО - 20 сен. Новому торговому центру в Мытищах выдали разрешение на эксплуатацию, инвестиции в проект составили 152 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«В здании будут продаваться товары различных брендов, расположатся кафе и рестораны, будут предоставляться стандартные услуги для посетителей», – отмечается в сообщении.

ТЦ построен с учетом современных технологий. Устройство кровли здания возведено с применением минераловатного утеплителя. Для создания привлекательного облика оконные проемы заполнены витражными конструкциями.

«Открытие торгового центра запланировано в начале 2020 года. Проект находился на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области. На объекте появится 75 новых рабочих мест», – дополнила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Площадь ТЦ – 10,2 тысячи квадратных метра. Застройщик –ООО «Комис».