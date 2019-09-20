РИАМО - 20 сен. В России продажи iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max превзошли показатели прошлогодних моделей iPhone XS, 10S и 10Max в три раза, сообщила в пятницу РИАМО глава пресс-службы re:Store Людмила Семушина.



«В этом году старт продаж в России начался со всем миром. Мы немножко поменяли нашу систему выдачи телефонов, которая у нас была. Начиная с 18 числа, мы объявили предзаказ со 100% предоплатой. За два дня до старта продаж мы уже знали, сколько телефонов мы продали. Я могу говорить о том, что предзаказы и продажи iPhone Pro и Max превзошли прошлогодние iPhone XS, 10S и XR в три раза», – сказала Семушина.

Она отметила, что телефон по предзаказу можно забрать в любом удобном для покупателя в магазине re:Store или курьерской доставкой.



«Самые популярные цвета у нас – это зеленый, space grey. Новые цвета всегда одни из самых популярных. В re:Store традиционно берут телефоны с самым большим объемом памяти. На сегодняшний день – 256 гигабайт и 512», – дополнила глава пресс-службы.



В пятницу в Москве стартовала продажа новых моделей iPhone. Покупатели могут приобрести iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Cамый бюджетный стоит 59990 рублей, Pro – 89990, Pro Max – 99900 рублей.



Главным отличием 11-й серии стали улучшенные камеры. Нижняя модель получила двухобъективную камеру. В линейке Pro камер три: в топовые модели Apple добавила ультраширокоугольный объектив.