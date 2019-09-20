РИАМО - 20 сен. На улице Подвойского в столице произошло столкновение четырех автомобилей, в результате происшествия пострадал один человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.
Авария случилась вечером 19 сентября.
«В 22:10 на улице Подвойского было столкновение четырех единиц, в результате чего пострадал один человек», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего.
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