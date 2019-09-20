РИАМО - 20 сен. На улице Подвойского в столице произошло столкновение четырех автомобилей, в результате происшествия пострадал один человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

Авария случилась вечером 19 сентября.

«В 22:10 на улице Подвойского было столкновение четырех единиц, в результате чего пострадал один человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего.