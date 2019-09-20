РИАМО – 20 сен. Сбой в движении пригородных и пассажирских поездов произошел в пятницу утром на Горьковском направлении МЖД из-за повреждения кабеля, сообщается на официальном сайте Московской железной дороги.

«Железнодорожники восстановили поврежденный сторонними лицами на Горьковском направлении МЖД кабель и возобновили работу устройства регулировки движения поездов в штатном режиме. В результате несанкционированного вмешательства в работу железнодорожного транспорта в пути были задержаны пригородные и пассажирские поезда», – говорится в сообщении.

На период восстановительных работ движение поездов было организовано по специальному режиму. Это позволило обеспечить перевозку пассажиров. МЖД приняла все необходимые меры, чтобы сократить опоздание поездов.

МЖД напоминает, что незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта угрожает безопасности движения поездов и влечет за собой административную и уголовную ответственность.