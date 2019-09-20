РИАМО - 20 сен. В квартире в столичном Орехово-Зуевском проезде произошло возгорание, в ходе тушения огня были спасены два человека, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«В квартире дома №6 по Орехово-Зуевскому проезду произошло возгорание на кухне. Площадь составила 2 квадратных метра. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения спасли двух человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что возгорание было оперативно ликвидировано.