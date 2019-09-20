РИАМО - 20 сен. Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве и Московской области с начала осени, в столице температура воздуха составила 3,2 градуса тепла, в Подмосковье - плюс 0,5 градуса, сообщил РИАМО в пятницу дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Это ночь стала самой холодной с начала месяца. На ВДНХ зафиксировано 3,2 градуса тепла. По области самая низкая температура - 0,5 градуса», - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что до этого самой прохладной была ночь на 18 сентября, тогда столбики термометров показали 6,4 градуса тепла.

По прогнозу синоптиков, в пятницу в Московском регионе при облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Воздух в столице сможет прогреться лишь до плюс 10-12 градусов, по Московской области - до 9-14 градусов выше нуля.