РИАМО - 20 сен. Менее десяти покупателей пришли к открытию магазина re:Store на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, чтобы первыми приобрести новые модели iPhone, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Круглосуточный магазин re:Store на 1-й Тверской-Ямской улице закрыли минувшей ночью, чтобы подготовиться к старту продаж iPhone 11. Двери для покупателей открыли в пятницу в 8 утра. Однако традиционного ажиотажа вокруг новинки от Apple здесь не наблюдается. Большинство пришедших сделали предзаказ гаджета через официальный сайт re:Store.

«Я всегда покупаю новые модели iPhone в день старта продаж», – поделился один из покупателей.

Другая покупательница отметила, что заказала смартфон через официальный сайт магазина.

«Возникла необходимость приобрести телефон. Всегда пользовалась iPhone, а в новой модели мне понравилась возможность снимать качественно фильмы, а также делать хорошие фотографии», – дополнила она.

По словам сотрудника re:Store, судя по количеству предзаказов, новая модель стала успешней, чем iPhone XS.

«В целом по людям мы уже видим, что с первых минут открытия магазина пришли покупатели, хотя мы не флагманский магазин», – уточнил собеседник агентства.

Ранее в интернете появилось множество объявлений о продаже мест в очереди за новыми iPhone. Услугу оценивали в суммы до 200 тысяч рублей, что значительно превышает стоимость самих новинок.

Фишкой iPhone одиннадцатой серии стали улучшенные камеры – с двумя или тремя объективами в зависимости от модели. Самую бюджетную модель можно приобрести за 59990 рублей, Pro – за 89990, Pro Max – 99900 рублей.