РИАМО - 20 сен. Менее десяти покупателей пришли к открытию магазина re:Store на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, чтобы первыми приобрести новые модели iPhone, передает в пятницу корреспондент РИАМО.
Круглосуточный магазин re:Store на 1-й Тверской-Ямской улице закрыли минувшей ночью, чтобы подготовиться к старту продаж iPhone 11. Двери для покупателей открыли в пятницу в 8 утра. Однако традиционного ажиотажа вокруг новинки от Apple здесь не наблюдается. Большинство пришедших сделали предзаказ гаджета через официальный сайт re:Store.
«Я всегда покупаю новые модели iPhone в день старта продаж», – поделился один из покупателей.
Другая покупательница отметила, что заказала смартфон через официальный сайт магазина.
«Возникла необходимость приобрести телефон. Всегда пользовалась iPhone, а в новой модели мне понравилась возможность снимать качественно фильмы, а также делать хорошие фотографии», – дополнила она.
По словам сотрудника re:Store, судя по количеству предзаказов, новая модель стала успешней, чем iPhone XS.
«В целом по людям мы уже видим, что с первых минут открытия магазина пришли покупатели, хотя мы не флагманский магазин», – уточнил собеседник агентства.
Ранее в интернете появилось множество объявлений о продаже мест в очереди за новыми iPhone. Услугу оценивали в суммы до 200 тысяч рублей, что значительно превышает стоимость самих новинок.
Фишкой iPhone одиннадцатой серии стали улучшенные камеры – с двумя или тремя объективами в зависимости от модели. Самую бюджетную модель можно приобрести за 59990 рублей, Pro – за 89990, Pro Max – 99900 рублей.
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