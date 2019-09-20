РИАМО – 20 сен. В Москве в связи с проведением фестиваля «Круг света» изменится схема движения маршрутов наземного транспорта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Маршруты наземного транспорта в центре города изменятся с 20 по 24 сентября в связи с проведением фестиваля «Круг света».

«В эти дни с 16:40 автобусы №38 будут ходить от Рижского вокзала до станции метро «Трубная». Кроме того, с 18:00 автобусы М2, М3, М10, М27, К, а также автобусы №№101, 144 и 904 не будут производить посадку и высадку пассажиров на остановке «Театральная площадь» в обоих направлениях», – говорится в сообщении.

В Лубянском проезде не будет работать остановка «Метро «Лубянка» – Политехнический музей» для автобусов М3, М5, М8, М9, М10, М27, Т25, К, а также для автобусов №№38, 101, 144, 158 и 904.

А 22 сентября проезд ограничат для личного транспорта. Будет закрыт ряд набережных, среди которых Софийская, Раушская, Космодамианская, Лужнецкая, Саввинская, Ростовская, Смоленская, Краснопресненская, Пресненская, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская, Новодевичья и Фрунзенская.

Нельзя будет проехать по улицам Лужники, Хамовнический Вал, Смоленской, Тестовской, Мантулинской, Баррикадной и Большой Якиманке, по улицам 1905 года, Красной Пресне и Крымский Вал.

Кроме того, движение перекроют на улицах Большой Полянке, Серафимовича, Охотный Ряд, Моховой, в Крымском и Якиманском проездах, а также на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд и от станции метро «Пушкинская» до Тверского бульвара.

«Перекрытия введут также в 1-м Красногвардейском проезде, на Новинском, Смоленском, Зубовском бульварах, Калужской, Лубянской, Новой и Старой площадях, в Театральном и Китайгородском проездах. Для транспорта закроют Большой Каменный и Большой Устьинский мосты, а также Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Цветной, Петровский, Страстной и Тверской бульвары», – уточняется в материале.

Фестиваль «Круг света» станет самым ярким событием этой осени. Масштабные мультимедийные шоу покажут на девяти городских площадках: Гребном канале, Театральной площади, Поклонной горе, в музее-заповеднике «Коломенское», парке «Останкино», в концертном зале Arbat Hall, центре Digital October, Политехническом музее и на проспекте Академика Сахарова.