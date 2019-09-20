РИАМО - 20 сен. В Московской области с 2013 года на землях Гослесфонда восстановили более 43 тысяч гектаров, которые пострадали от эпидемии жука-короеда, сейчас прироста площадей зараженного леса в регионе практически не наблюдается, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«В Подмосковье с 2013 года проведена масштабная работа по восстановлению лесных массивов. После эпидемии жука-короеда на месте санитарных рубок высажены сеянцы, специально выращенные в подмосковных питомниках. В результате на землях Гослесфонда восстановлено более 43 тысяч гектаров», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по результатам проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий на территории региона распространение короеда-типографа подошло к естественным показателям. Прироста площадей зараженного леса в Московской области практически не наблюдается.